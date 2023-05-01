Компания «НОРМЕТ», в Екатеринбурге, специализируется на производстве высококачественных виброкомпенсаторов, предназначенных для защиты оборудования от вибрации и ударов.

Описание производимой продукции

1. Компенсаторы EPDM

EPDM виброкомпенсаторы отличаются высокой устойчивостью к агрессивным средам, ударопрочностью и долговечностью. Идеально подходят для использования в химической промышленности и медицинских учреждениях.

2. Компенсаторы NBR

NBR компенсаторы изготовлены из нитрил-бутадиенового каучука и обладают отличной упругостью и герметичностью. Идеальны для использования в пищевой промышленности и автомобильной отрасли.

Процесс производства Виброкомпенсаторы

1. Изучение чертежей и спецификаций.

2. Подготовка материалов и формовка компенсаторов.

3. Термическая обработка и обработка поверхности.

4. Контроль качества и упаковка готовой продукции.

Наша компания использует современное оборудование и технологии для изготовления виброкомпенсаторов. Весь процесс производства контролируется специалистами для обеспечения высокого качества продукции.

Области применения

– Нефтегазовая промышленность: защита трубопроводов от вибрации.

– Медицинское оборудование: предотвращение повреждений при транспортировке.

– Производство пищевых продуктов: герметизация оборудования.

Цена и возможность заказа

Мы предлагаем виброкомпенсаторы по низким ценам, а также возможность заказа в любом количестве. Для приобретения продукции обратитесь к нам по контактным данным на нашем сайте. Наша компания гарантирует высокое качество и оперативную доставку заказов в Екатеринбурге.